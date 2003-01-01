Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

Новый туристический маршрут «Онежский вояж» будет проходить вокруг Онежского озера через Карелию, Ленинградскую и Вологодскую области.

Новый маршрут запустят в 2026 году. Как рассказали в Минэкономразвития Карелии, проект станет частью стратегии по развитию турпотока на Северо-Западе, дополнив маршруты «Энергия Ладоги» и Гранд-тур «Вся Карелия».

В ходе путешествия туристы смогут посетить природный заповедник «Кивач» с водопадом, расположенным на реке Суна. На территории заповедника можно полюбоваться видами северной природы и узнать, как растут редкие виды растений. Жемчужиной экскурсионной программы станет музей–заповедник «Кижи», объект всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Напомним, что туристические компании Карелии ранее предлагали аналогичный маршрут. Например, уже более 10 лет существует экспедиционный аналог «Онежское кольцо» от компании «Авиатор».

Однако в формате национального маршрут путешествие вокруг Онего предлагается впервые.

Статус национального туристического маршрута позволит получить финансирование из нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для улучшения инфраструктуры. Туристы получат качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес – поддержку государства. Все это сделает поездки удобными, безопасными и интересными.

Ранее в сюжете: межрегиональный маршрут «Энергия Ладоги» получил статус национального.