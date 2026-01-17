Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

В России разрабатывается новый учебник по географии для 5-11 классов.

Учебник разрабатывает Русское географическое общество. Как рассказал ТАСС первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров, в отличие от традиционных учебников, где акцент делается на зарубежных странах, в новом пособии авторы решили сфокусироваться на географии родной страны. Также составители обещают, что школьникам будут доступны технологии ИИ, цифровые карты и другие современные нововведения.

— В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность, — сказал Гуров.

По словам представителя РГО, география формирует национальную идентичность наравне с историей и обществознанием, поэтому новый учебник будет единым для всех школ в стране. При этом РГО совместно с Минпросвещения проводит опросы среди родителей, педагогов и школьников, чтобы учесть их мнение при разработке учебника.

В комплекте с учебниками будут идти методические материалы для учителей, атласы и контурные карты. Разработка должна завершиться к 2028 году.

Ранее в Карелию поступили новые учебники истории для пятых – седьмых классов.