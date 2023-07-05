Новый урок появится в школах Карелии с 1 сентября

Уроки по профориентации запустят в школах республики с нового учебного года.

С 1 сентября 2023 года во всех школах Карелии введут уроки по профориентации для учеников 6-11 классов, сообщили в официальном паблике Минобразования и спорта Карелии.



Предмет познакомит школьников с современными профессиями и поможет осознанно подойти к выбору будущей специальности, подчеркнули в Министерстве.

Карельским школьникам проведут диагностику по выбору профессии, расскажут о востребованных специальностях. Учащиеся посетят экскурсии на предприятиях региона и пройдут профпробы на базе вузов, колледжей и техникумов.

Как отметили в официальном источнике, уже в прошлом году более двух тысяч учеников попробовали себя в роли журналистов, криминалистов, медиков, дизайнеров, биологов, археологов, фронтенд-разработчиков и в других профессиях.