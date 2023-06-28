Новый вертолет санавиации Карелии эвакуировал ребенка с черепно-мозговой травмой после ДТП

Всего за время работы экипаж новой медицинской машины выполнил пять рейсов, эвакуировал восемь человек, в том числе двух детей.

Как говорится в сообщении паблика «Республиканская больница имени В.А.Баранова», 28 июня после дорожной аварии из Сегежской ЦРБ в детскую республиканскую больницу им.И.Н.Григовича эвакуировали ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой.



Всего с 22 июня на новом вертолете санавиации выполнили пять полетов в Костомукшу, Кемь, Сегежу, Пудож. Эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей: четыре пациента с острым коронарным синдромом, два с нейрохирургической, еще два с эндокринологической патологиями.



Напомним, первый рейс вертолет Ми-8 совершил из аэропорта «Пески» в Костомукшу.



