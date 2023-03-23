Новый вертолет санавиации в Карелии будет оснащен оборудованием для реанимации во время полета

Приобретенный правительством Карелии новый вертолет для перевозки больных будет оснащен медицинским модулем для проведения реанимационных мероприятий.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

«Это не просто вертолет. Вертолет оборудован модулем для фактически реанимации в воздухе. Со всеми возможными и невозможными приборами, оснащенный по последнему слову техники реанимационный модуль… Наши врачи его выбирали и выбирали из последних достижений, которые сейчас доступны на территории Российской Федерации», — пояснил министр.

По его словам, покупка вертолета обошлась бюджету в 800 млн рублей, а модуль стоит еще около 15 млн.

«Вертолет прибыл, ждем медицинского модуля. Монтируем и где-то с весны, с мая месяца он уже будет использоваться», — добавил Щебекин.