Новый вид мошенничества с авиабилетами в интернете появился в России

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с авиабилетами.

Мошенники переключились на новые схемы обмана с авиабилетами в интернете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мета-поисковик авиабилетов Aviasales. Этот сервис совместно с Роскачеством и IT-компанией BrandSecurity реализуют проект Настоящийбилет.рф по поиску и устранению фейковых сайтов по продаже билетов.

В связи с массовыми отменами и переносами рейсов весной 2022 года аферисты стали создавать сайты, где просят ввести данные банковских карт пассажиров — якобы для возврата денежных средств, в том числе за отмененные авиарейсы, рассказал представитель Aviasales.

— Это могут быть клоны официальных сайтов банков. Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений, — уточнил он.

Однако самым популярным способом обмана в этой сфере является создание сайтов-двойников известных авиакомпаний. Нередкими являются мошенничества в социальных сетях, где якобы сотрудники авиакомпаний предлагают пассажирам купить билеты неофициально, с корпоративной скидкой, пишут «Известия».

В Aviasales советуют пользователям с осторожностью посещать ресурсы, которые предлагают слишком большие скидки, не пытаться купить билеты «неофициально» с помощью сотрудников, представляющихся тревел-агентами или работниками авиакомпаний, — корпоративная скидка в системе бронирования авиакомпаний всё равно не пройдет. Также при покупке билетов на новом сайте или в приложении нужно почитать отзывы о нем в интернете. Еще представители компании рекомендуют внимательно смотреть, какой способ оплаты предлагает сайт: просьба перевести деньги на карты и электронные кошельки — признак мошенничества. Страница оплаты тоже должна быть защищена: признаки безопасной страницы — это зеленый «замочек» в начале адресной строки и наличие протокола https, рассказали в сервисе.