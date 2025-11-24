Новый визит-центр увеличил поток туристов к Беломорским петроглифам

Создание современной инфраструктуры уже дало ощутимый результат: с открытием визит-центра «Беломорские петроглифы» поток туристов к одному из самых знаковых археологических памятников России значительно вырос.
Интерес к древним наскальным рисункам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подкрепляется теперь новым уровнем комфорта. Новый многофункциональный комплекс, расположенный всего в километре от знаменитой Залавруги, стал ключевым фактором привлекательности. Только в рамках ноябрьского гастрономического фестиваля «Поморская душа, карельское сердце» центр принял более 600 гостей, а летний фестиваль первобытных искусств «Залавруга» подтвердил статус места как новой культурной точки притяжения.
«Включение петроглифов Карелии в список ЮНЕСКО в 2021 году дало нам возможность комплексно подойти к развитию территории. Открытие визит-центра — это не просто появление нового здания, это качественное изменение туристического опыта, что сразу же отразилось на посещаемости», — отмечают в Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.
На сегодняшний день гости могут ознакомиться с двумя выставками — постоянной экспозицией о Залавруге и «Бесовых Следках» и временной выставкой о наскальных рисунках Хакасии, а также приобрести сувениры. К лету 2026 года инфраструктура будет дополнена гостиницей и кафе, что, как ожидается, даст новый импульс для роста турпотока.
Параллельно ведутся работы по развитию инфраструктуры у Онежских петроглифов. Проект, на который предусмотрено 1,4 млрд рублей, включает строительство визит-центра и научно-рекреационного центра в Пудожском районе. Ожидается, что реализация этой концепции позволит повторить успех Беломорского комплекса и привлечь к древним памятникам новых туристов.