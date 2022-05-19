Новый водный вокзал открылся в Карелии

Частный водный вокзал для приема пассажирских судов открылся в городе Сортавала в акватории Ладожского озера.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Причал предназначен для маломерных судов, а также для судов на подводных крыльях, которые перевозят пассажиров по маршруту Сортавала-Валаам.

Новый вокзал открыли на месте заброшенного пирса. Здание включает в себя зал ожидания и ресторан с видом на Ладогу, который начнёт полноценную работу в начале следующей недели. Рядом оборудована прибрежная линия с ограждением и смотровой площадкой, проложена асфальтированная дорога с тротуаром, смонтировано уличное освещение.

В перспективе вокзал сможет принимать суда всех классов, ходящих по Ладожскому озеру. Планируется завершить обустройство набережной и прилегающей территории. Там будет создана парковая зона с концертным комплексом для проведения различных общегородских мероприятий.

Средства в его строительство инвестировал предприниматель Игорь Лейтис, муниципальные и республиканские власти оказали ему административную поддержку.

«Мы рады, что набережная постепенно преображается благодаря федеральным проектам и государственно-частному партнерству. Сортавала — это город у воды, он должен принимать суда. Желающих воспользоваться водным транспортом с каждым годом будет все больше», — приводит пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова.