Новый водонапорный насос заменили на старый, чтобы вода вернулась в Лахденпохью

Об этом сообщила глава района Оксана Жесткова.

Новый насос в Лахденпохье не заработал и люди остались без воды. Поэтому его заменили на старый. Сейчас идет набор воды в системе. Об этом в видеосообщении рассказала глава района Оксана Жесткова.

«С восьми часов утра идет набор давления в системе. Насос работает. Ожидаем через два часа полное обеспечение города водой», — объяснила Оксана Жесткова.