Обществоведение
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новости

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10

Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

23:00

Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

21:45

Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

21:00

Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

20:30

Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

20:00

В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

19:30

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

19:00

Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

18:30

Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

18:00

Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10
Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии
Сегодня 14:00 Общество
Парламент Карелии принял закон, предусматривающий введение ответственности за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок.

фото: © Валентина Сивакова

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях». Они устанавливают штрафы за мусор в радиусе 5 метров от контейнерных площадок.

— Как минимум по каждой управляющей компании будет сформирована административная практика. Эти деньги пойдут не из кошельков жителей. Управляющие компании не смогут из бюджетов, которые они предъявляют на общих собраниях, забрать эти деньги. Они пойдут из прибыли управляющих компаний. Прибыль у нормально работающих управляющих компаний есть, мы все это видим. Но видим и то, что контейнерные площадки не убираются. Поэтому считаю, что это правильная и своевременная мера, — считает председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Законопроект призван сформировать систему контроля за собственниками контейнерных площадок, региональным оператором, чтобы в конечном итоге жители Карелии имели возможность жить в чистоте и порядке. Именно они просили навести порядок в этой сфере.

— Ничего не делая, просто разговаривая, мы ничего не решим. Естественно, нужно правоприменительную практику будет смотреть, изучать, и если потребуется, вносить изменения, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Согласно принятому закону, должностные лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции выше: от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличится.

