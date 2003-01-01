Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

Парламент Карелии принял закон, предусматривающий введение ответственности за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок.

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях». Они устанавливают штрафы за мусор в радиусе 5 метров от контейнерных площадок.

— Как минимум по каждой управляющей компании будет сформирована административная практика. Эти деньги пойдут не из кошельков жителей. Управляющие компании не смогут из бюджетов, которые они предъявляют на общих собраниях, забрать эти деньги. Они пойдут из прибыли управляющих компаний. Прибыль у нормально работающих управляющих компаний есть, мы все это видим. Но видим и то, что контейнерные площадки не убираются. Поэтому считаю, что это правильная и своевременная мера, — считает председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Законопроект призван сформировать систему контроля за собственниками контейнерных площадок, региональным оператором, чтобы в конечном итоге жители Карелии имели возможность жить в чистоте и порядке. Именно они просили навести порядок в этой сфере.

— Ничего не делая, просто разговаривая, мы ничего не решим. Естественно, нужно правоприменительную практику будет смотреть, изучать, и если потребуется, вносить изменения, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Согласно принятому закону, должностные лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции выше: от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличится.