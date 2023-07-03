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Новый закон о такси предложено вводить постепенно

Новости. Общество
09:14, 04 Июля 2023
фото: © 40knig.ru

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Законодательные требования могут обрушить рынок и лишить работы многих водителей.

Новый закон о такси вступит в силу 1 сентября.

Однако некоторые депутаты Госдумы считают, что введение части его положений нужно отложить, иначе многие водители не смогут работать и уйдут, а легальные перевозчики будут вынуждены переместиться в серую зону.

Законопроект об отсрочке вступления в силу части требований уже подготовлен. Что предлагают депутаты, знает проект «Жизнь и кошелек».

Напомним, законопроект, принятый в первом чтении, предполагает штрафы за передачу заказов водителям, которые не имеют права перевозить пассажиров, говорится в публикации.

«РИА Новости» отмечает, что для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. В итоге это может отразиться на стоимости поездок.

Как полагают аналитики, рынок может значительно сократиться, потому что сейчас лицензия на пассажирские перевозки имеется в среднем только у одного из пяти таксистов.

По мнению одного эксперта, из-за новых правил цены на такси могут вырасти в пять раз, другой полагает, что поездки подорожают как минимум вдвое.

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