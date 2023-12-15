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Новый зал открылся в ранее заброшенном помещении в центре Петрозаводска

Новости. Общество
11:09, 17 Декабря 2023
фото: Инна Колыхматова / ВК

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Глава карельской столицы рассказала об открытии физкультурно-игрового зала.

О большом празднике в Общественно-культурном центре НКО, расположенном по адресу: улица Шотмана, 8, рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Там открылся новый физкультурно-игровой зал.

«Событие большое! Помню каждый этап этих масштабных работ. С руководителем центра Галиной Степановой постоянно были на связи, оказывали всяческое содействие, чтобы в заваленном мусором помещении снова заиграла жизнь, — написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети. — В том, что это свершилось, большая заслуга огромного количества людей — представителей крупных частных компаний, бизнесменов и просто неравнодушных горожан — волонтеров разных возрастов!»

Как рассказала глава Петрозаводска, у посетителей центра, где бывают люди самых разных возрастов, теперь появилось гораздо больше возможностей для досуга.

На открытии было зачитано стихотворение одной из посетительниц центра Людмилы Вакулиной.

«Спасибо вам

За этот светлый дом!

За море доброты!

За чудо пониманья!

Согреты и обласканы теплом

Здесь все,

Кому так дорого вниманье.

Деревья в зелени,

Сугробы ль за окном,

А здесь звучит

То говорок, то смех.

Спасибо вам

За ваш сердечный дом

От каждого, кто входит,

Ото всех!

Дороги наши были нелегки:

Война, блокада, узники и смерти.

Хлебнули горя наши старики,

Хлебнули вдоволь,

Вы уж нам поверьте.

Пусть будет вечным

Этот мир добра

Он нам, как детям,

Словно воздух нужен.

Все лучшее сейчас в себя вобрав,

Он счастье воскрешает в наших душах».

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