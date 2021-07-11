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Новый заммэра Петрозаводска призвал жителей обсудить продление Онежской набережной до Соломенного

Новости. Общество
11:43, 12 Июля 2021

Власти Петрозаводска предлагают вернуться к обсуждению международного проекта «Город у воды», предусматривающего общественную и жилую застройку вдоль всего побережья Онежского озера на территории города.

Об этом написал на своей странице Вконтакте новый заместитель главы Петрозаводска, председатель комитет градостроительства и землепользования Андрей Кузьмин.

«Еще в 2013 году была разработана концепция развития Петрозаводска „Город у воды“. По ней благоустроенная прибрежная зона продолжается от Онежской набережной прямиком до Соломенного. Здравая идея — вернуться к рассмотрению проекта», — написал Кузьмин.

Он разместил у себя на странице полную презентацию проекта и призвал жителей Петрозаводска участвовать в обсуждении.

Подробнее о том, что представляет собой это проект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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елпидифор
2021-07-12 15:25:39
Все выше написавшие правы. И все же. Вспомнилась песня Высоцкого про МУР. Перефразирую: давайте выпьем за тех, кто в мэрии - за тех, кто в мэрии никто не пьет...
Саныч
2021-07-12 14:28:30
Ту часть набережной, что есть, отремонтируйте.
Блин, бесполезно комментировать прожектеров.
Только в кресло сел - сразу Нью-Васюки ему подавай.
Изя
2021-07-12 14:42:25
Саныч, научили , в футбольной команде так , на капитана надо равняться))) Намёл пурги , и отдыхай )))
Os
2021-07-12 14:28:11
Там давно уже частные коттеджы на берегу построены, какая набережная?
Slava Volkov
2021-07-12 13:45:08
Был "пешкой" в прокуратуре,теперь стал "пешкой" в мэрии.
юнипер95
2021-07-12 12:46:09
полный бред. Где ты денег возьмешь? У тебя дет садов и школ не хватает, да много чего еще. Медицина угроблена, а он набережную до Соломы. Сразу понятно, что человек просто кресло занимает и з/п получает. Словоблудие
Изя
2021-07-12 13:04:42
юнипер95, да ему плевать , зарплата идет , понимания нуль , пиар для него главное ()) :)
Жирный
2021-07-12 12:39:32
А чего!? Тут миллиарды попилить можно и польза какая ни какая будет!?
Изя
2021-07-12 12:37:01
Еще одинн популист-контактиш появился , лишь бы не работать . Тут обсуждать нечего , надо продливать набережную )))) кир подтвердит ))))
кир
2021-07-12 12:33:33
Естественно, на московские деньги продлевать будут.
наташка
2021-07-12 12:30:31
Фокин даже индусов инвесторов нашел :)
toi
2021-07-12 12:08:02
Может бараки лучше снести?
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