Новый заммэра Петрозаводска призвал жителей обсудить продление Онежской набережной до Соломенного

Власти Петрозаводска предлагают вернуться к обсуждению международного проекта «Город у воды», предусматривающего общественную и жилую застройку вдоль всего побережья Онежского озера на территории города.

Об этом написал на своей странице Вконтакте новый заместитель главы Петрозаводска, председатель комитет градостроительства и землепользования Андрей Кузьмин.

«Еще в 2013 году была разработана концепция развития Петрозаводска „Город у воды“. По ней благоустроенная прибрежная зона продолжается от Онежской набережной прямиком до Соломенного. Здравая идея — вернуться к рассмотрению проекта», — написал Кузьмин.

Он разместил у себя на странице полную презентацию проекта и призвал жителей Петрозаводска участвовать в обсуждении.

Подробнее о том, что представляет собой это проект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».