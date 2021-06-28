Новый зампрокурора Карелии проведет 30 июня личный прием

Первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев проведет личный прием граждан, сообщили на сайте ведомства.

Прием состоится 30 июня 2021 года с 11.00 до 12.00 часов, в том числе с использованием конференц-связи.

Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, граждане должны иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной и муниципальной власти, а также правоохранительные органы, при возможности необходимо приобщить к заявлению копии соответствующих ответов.

Предварительная запись на прием будет производиться 29 июня 2021 года по телефону 8 (8142) 717-893.

Напомним, Алексей Афанасьев был назначен заместителем прокурора Карелии 21 июня, сменив на этом посту Эдуарда Гусакова, который ранее был назначен первым замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Генпрокуратуры России.