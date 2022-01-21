Новый завод по деревопереработке в Карелии планирует вдвое увеличить число рабочих мест

Компания «Гринэнерджи Пудож», созданная в 2020 году для производства древесных брикетов, готовится к расширению ассортимента продукции и увеличению числа рабочих мест.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия Вадим Смыслов во время визита на завод премьер-министра Карелии Александра Чепика.

Топливные брикеты, которые производит «Гринэнерджи Пудож», идут на экспорт − в Данию, Швецию, Англию, Финляндию. Кроме того, завод изготавливает домокомплекты из оцилиндрованного бревна и будет выпускать агропеллеты.

«Агропеллеты тоже можно использовать для отопления, но их область применения гораздо выше. Такие пеллеты пригодны для выращивания грибов, удобрений. Эту программу мы собираемся запускать совместно с немецкими партнерами», − рассказал Смыслов.

По его словам, сейчас на заводе работает 16 человек − жителей города Пудож и поселка Колово, где расположено предприятие. Запуск новых производственных линий потребует увеличения числа работников до 36.

Александр Чепик пообещал, что власти Карелии продолжат оказывать предприятию меры поддержки.