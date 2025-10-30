Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

Завод «КСМ Газобетон» в Карелии спустя год после ввода не смог выйти на плановые показатели загрузки мощностей.

Производственные мощности завода составляют 120 000 куб. м газобетона в год, однако за год с момента запуска на предприятии выпустили 30 000 куб. м продукции. Как пояснил изданию «Ведомости» директор предприятия Дмитрий Быковский, основным сдерживающим фактором стал дефицит кадров и проблема с привлечением сотрудников. Завод укомплектован лишь на половину от необходимого количества персонала, рассказал Быковский.

— В 2026 году мы обязательно должны укомплектовать полностью штат сотрудников и приступить к исполнению наших целевых показателей, которые были заложены в инвестиционном проекте, — подчеркнул он. Помимо общего дефицита кадров, на ситуацию с наймом оказали негативное влияние сезонные факторы, отметил собеседник издания. На заводе сетуют, что потенциальные кадры работают в дорожном и ином строительстве, а летом собирают ягоды. В то же время на предприятии не стали раскрывать информацию об уровне доходов, который предлагается в вакансиях.

Напомним, что завод «КСМ Газобетон» — это первое в Карелии предприятие по производству автоклавного газобетона. Год назад стартовая мощность предприятия заявлялась в 65 тысяч кубических метров газобетона в год с постепенным увеличением до 110 тысяч кубометров в год, а после плановой технической модернизации до 165 тысяч кубометров в год.

Первоначальные инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. Сегодня на заводе производят газобетонные смеси D500 и D600, а в перспективе планируют начать выпуск марки D400.

Благодаря этому завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, включая строительство индивидуальных жилых домов, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов — Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автоклавный газобетон — легкий, негорючий и экологичный строительный материал — достаточно востребован и широко используется при строительстве как многоэтажных жилых домов, так и ИЖС, и нежилых зданий.

Напомним, в Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей.