Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

Стали известны подробности о новом объекте, который появится на месте, где сносят здания завода «Славмо» в Петрозаводске.
Ранее наше издание обратило внимание на то, что уже несколько недель идет демонтаж полуразрушенных зданий на перекрестке Кирова и Вольной, а сам участок огорожен обновленным забором. Естественно, горожане задаются вопросом: какова судьба завода и его территории? Наша редакция разобралась в ситуации.
Как выяснилось, здесь появится новый жилой комплекс «Эскимо». Кто его строит и как будут выглядеть новые дома, читайте в нашем материале.