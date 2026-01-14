РЕКЛАМА
Новым директором Пушкинского музея стала уроженка Петрозаводска Екатерина Проничева
Сегодня 13:47 Культура
Поделиться

Министр культуры России Ольга Любимова 14 января 2026 года объявила о новом назначении.

фото: ©Wikimedia commons

 Директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина стала Екатерина Проничева. Ранее она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Екатерина Проничева родилась 26 мая 1977 года в Петрозаводске. Ее отец — Владимир Проничев, Герой России, бывший руководитель Пограничной службы ФСБ. Сестра Елены Проничевой в недавнем прошлом занимала пост генерального директора Государственной Третьяковской галереи.

Проничева имеет два высших образования. В 2000 году она окончила юридический факультет МГУ, а в 2011 году — факультет искусств того же университета. До начала карьеры в сфере культуры она работала юристом в «Росгосстрахе» и «Газпроме», а также занималась правовым сопровождением арт-сделок.

На государственной службе Проничева с 2012 года. Она занимала пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы, возглавляла Департамент культурного наследия Минкультуры РФ. С 2014 года она работала на ВДНХ, где сначала была первым заместителем, а затем генеральным директором. Под ее руководством прошла масштабная реновация выставки, открылись обновленный музей в павильоне «Космос» и Музей славянской письменности «Слово».

С 2018 по 2022 год Екатерина Проничева возглавляла Комитет по туризму города Москвы, а с июля 2022 года руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Она также является членом Совета при президенте РФ по культуре. За свои заслуги награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

