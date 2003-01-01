Новым полномочным представителем на Северо-Западе назначен губернатор Тверской области

Полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе 29 сентября назначен Игорь Руденя.

Соответствующий указ подписал сегодня, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин. С 2016 года и до этого дня Руденя трудился губернатором Тверской области. В новом кресле он сменил Александра Гуцана, который стал генеральным прокурором России. Напомним, что Карелия входит в Северо-Западный округ (в отличие от Тверской области), так что Игорь Руденя будет теперь регулярно, как ранее Александр Гуцан, приезжать в нашу республику.

Игорь Руденя родился в 1968 году в Москве. С 1991 по 2002 занимал руководящие должности в «Росхлебпродукт» и «Росзерно». Потом был начальником Департамента развития агропромышленного комплекса Аппарата Правительства РФ. С 2005 — 2007 — статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства. С 2007 по 2012 годы директор Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ; директор Департамента агропромышленного комплекса РФ. 2012 — 2016 вступил в должность гендиректора ЗАО «Росзерно». С 2016 года — губернатор Тверской области. Женат, воспитывает троих сыновей и двух дочерей.