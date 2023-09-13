Новыми остановками в Петрозаводске очень недовольны жители города

Новости. Общество
15:31, 15 Сентября 2023
фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК
Горожане рассказали властям города, какие остановки им нужны.
Жители карельской столицы не оценили дизайн новых остановок на улицах города. Об этом они рассказали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Там же опубликовали фотографии остановок, вызвавших недовольсво горожан.
«Администрация! Себе сделайте такие крыши дома, как горожанам остановки!» — предложили раздосадованные петрозаводчане в риторическом обращении к властям города.
Горожане искренне не понимают, для чего установили такие остановки.
«Для чего, по-вашему, они нужны? Для красоты?» — спросили петрозаводчане.
«Эка красота получилась! Ни от дождя, ни от ветра не укрыться», — объяснили пользователи сети свое недовольство.
В паблике также заявили, что прежние остановки в этом смысле защищали горожан, ожидающих общественный транспорт.
«Пусть лучше разрисованная стоит, но свои функции выполняет», — написали авторы публикации.
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