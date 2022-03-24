Ножки стула превратились в орудие возмездия: гость избил хозяев застолья в Карелии

В Кондопоге возбуждено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в избиении двух человек.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 48-летний ранее судимый обвиняемый пришел в гости к своим знакомым. Во время застолья возник конфликт.

Как считает следствие, гость схватил ножки стула и стал избивать ими хозяев. Двое мужчин получили травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.