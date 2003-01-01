«Ну и пусть продают хлеб»: глава Вологодской области решил судьбу магазинов «Красное&Белое»

Напомним, ограничения на продажу алкогольной продукции в регионе действуют с 1 марта этого года. Согласно новым правилам, в будние дни спиртные напитки в магазинах продаются строго с 12 до 14 часов. В выходные и праздничные дни их можно приобрести с 8 до 23 часов. При этом заведения общественного питания продолжают беспрепятственно угощать своих гостей зельем Бахуса.

Ранее Георгий Филимонов сообщил, что в 2025 году на территории Вологодчины приостановили деятельность 346 алкомаркетов из 610 имевшихся. По его словам, введение «сухого закона» благотворно сказалось на здоровье местного населения — смертность от алкогольной интоксикации сократилась на 71%.

— Ну и пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (провести ребрендинг). Потому что алкоголем торговать они не могут. Лицензии нет, — заявил он.

Однако в беседе с «РБК» представители компании опровергли информацию об уходе с вологодского рынка. Губернатор оперативно отреагировал на это заявление, отметив ограниченность возможностей бизнесменов.

— Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам здесь не нужны. Это логичное следствие принятия закона об ограничении продажи алкоголя, — подчеркнул он.

Губернатор соседнего с Карелией субъекта объявил о закрытии алкогольной сети, однако в компании эту информацию опровергли.

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