«Ну не верят вам люди!»: депутат Заксобрания Карелии от КПРФ сравнил введение QR-кодов с пенсионной реформой

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Карелии объяснил причины недоверия части населения к введению QR-кодов, сравнив эту инициативу с пенсионной реформой.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов рассказал о массовом недовольстве граждан планируемым введением QR-кодов. На заседании Законодательного собрания при обсуждении проекта изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах, депутат сравнил эту инициативу с повышением пенсионного возраста.

«Когда принимали законопроект о повышении пенсионного возраста, тоже в этом зале были специалисты, которые убеждали, что это будет только на пользу нашим пенсионерам. Прошло три года. Улучшилось качество жизни наших пенсионеров? Нет, не улучшилось. Так почему мы должны вам сейчас доверять? Почему граждане должны вам доверять, что с принятием QR-кодов изменится в лучшую сторону их жизнь?

Вся проблема сводится к тому, что, ну не верят люди вам! Просто не верят… Когда говорят одно, а получается совершенно другое, никакого доверия к власти быть не может.

Мы за короткий срок собрали 5 тысяч подписей против этого законопроекта. Это даже больше, чем было против пенсионной реформы. Задумайтесь о том, какой негатив вызывает законопроект», — сказал депутат.

Напомним, что Заксобрание Карелии по итогам обсуждения одобрило изменения в федеральном законодательстве, предусматривающие временное введение QR-кодов в общественных местах. Против проголосовали представители оппозиционных фракций - КПРФ, Яблока и Справедливой России.