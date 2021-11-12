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«Ну не верят вам люди!»: депутат Заксобрания Карелии от КПРФ сравнил введение QR-кодов с пенсионной реформой

Новости. Общество
13:17, 09 Декабря 2021
фото: фракция КПРФ в Заксобрании Карелии

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Руководитель фракции КПРФ в парламенте Карелии объяснил причины недоверия части населения к введению QR-кодов, сравнив эту инициативу с пенсионной реформой.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов рассказал о массовом недовольстве граждан планируемым введением QR-кодов. На заседании Законодательного собрания при обсуждении проекта изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах, депутат сравнил эту инициативу с повышением пенсионного возраста.

«Когда принимали законопроект о повышении пенсионного возраста, тоже в этом зале были специалисты, которые убеждали, что это будет только на пользу нашим пенсионерам. Прошло три года. Улучшилось качество жизни наших пенсионеров? Нет, не улучшилось. Так почему мы должны вам сейчас доверять? Почему граждане должны вам доверять, что с принятием QR-кодов изменится в лучшую сторону их жизнь?

Вся проблема сводится к тому, что, ну не верят люди вам! Просто не верят… Когда говорят одно, а получается совершенно другое, никакого доверия к власти быть не может.

Мы за короткий срок собрали 5 тысяч подписей против этого законопроекта. Это даже больше, чем было против пенсионной реформы. Задумайтесь о том, какой негатив вызывает законопроект», — сказал депутат.

Напомним, что Заксобрание Карелии по итогам обсуждения одобрило изменения в федеральном законодательстве, предусматривающие временное введение QR-кодов в общественных местах. Против проголосовали представители оппозиционных фракций - КПРФ, Яблока и  Справедливой России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-12-09 16:48:02
боится ПЖиВ про себя правду видеть, вот и отключают коменты.
User
2021-12-09 15:15:42
А чтож у едросов, цитирующих партийную методичку, комментарии отключили? Пусть бы почитали, что думают обычные люди не из числа их семей и знакомых!
Рафаэль
2021-12-09 14:44:37
Ульянов хороший депутат , по других такого не скажешь . Где собирали подписи ? Люди просто об этом не знали , подписались бы тоже .
Старик
2021-12-09 14:23:33
Народ уже не верит никому ,не только едросам...
Жаль что нашим внукам придётся жить при таком гнилом режиме, где : кто то в войну всех тянет, другие : деньги миллиардами вывозят за рубеж, и не собираются здесь жить , печально наблюдать как разные подонки с телеэкрана хлещут соловьиным помётом во всю и везде....
За Державу обидно!
Hовый
2021-12-09 14:22:32
А не надо лосей убивать.
Гость
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