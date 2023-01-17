«Ну, подходи, зарежу»: жителя Карелии осудили за угрозу расправиться с инспектором ГИБДД

В Муезерском районе местный житель, угрожавший зарезать сотрудника ГИБДД, получил условное наказание.

Как сообщается в Муезерском районном суде, в сентябре 2022 местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при попытке скрыться в лесу от преследующего его инспектора ГИБДД, достал нож, сделал несколько шагов в сторону полицейского со словами: «Ну, подходи, зарежу», после этого скрылся с места происшествия.

Приговором Муезерского районного суда агрессивному мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в период которого он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган с установленной им периодичностью.