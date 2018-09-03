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Новости. Общество
15:11, 03 Сентября 2018

Нураглиев обсудит строительство аэровокзала в Карелии

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетит 4-7 сентября Карелию, где проведет совещание о строительстве здания аэровокзального комплекса, объектов инфраструктуры и развития аэропорта Петрозаводска.

Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, пишет ТАСС.

"Планируется, что в Петрозаводске Нургалиев проведет совещание по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса, объектов инфраструктуры и развития аэропорта Петрозаводск, обсудит ход работ по строительству регионального центра спортивной гимнастики, ознакомится с объектами второй очереди Петрозаводского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Организация лесозаготовок и глубокой переработки леса в условиях долгосрочной аренды участков леса" и создания производств в поселке Пяозерский Лоухского муниципального района и в городе Костомукше.

В Беломорске Нургалиев посетит площадку установки памятника Воину-освободителю возле штаба Карельского фронта, в Кеми познакомится с ходом строительства крытой хоккейной площадки, на станции Раменцы Сегежского муниципального района - с ходом возведения воинского мемориала, в Олонецком районе - с проведением ремонтно-восстановительных работ в Усть-Сяндемском женском монастыре.

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Комментарии

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Серж
2018-09-03 15:19:49
Как не надоест заниматься ерундой , экономика и с.х в руинах , а всё в небо тянет .
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