Нураглиев обсудит строительство аэровокзала в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетит 4-7 сентября Карелию, где проведет совещание о строительстве здания аэровокзального комплекса, объектов инфраструктуры и развития аэропорта Петрозаводска.

Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, пишет ТАСС.

"Планируется, что в Петрозаводске Нургалиев проведет совещание по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса, объектов инфраструктуры и развития аэропорта Петрозаводск, обсудит ход работ по строительству регионального центра спортивной гимнастики, ознакомится с объектами второй очереди Петрозаводского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Организация лесозаготовок и глубокой переработки леса в условиях долгосрочной аренды участков леса" и создания производств в поселке Пяозерский Лоухского муниципального района и в городе Костомукше.

В Беломорске Нургалиев посетит площадку установки памятника Воину-освободителю возле штаба Карельского фронта, в Кеми познакомится с ходом строительства крытой хоккейной площадки, на станции Раменцы Сегежского муниципального района - с ходом возведения воинского мемориала, в Олонецком районе - с проведением ремонтно-восстановительных работ в Усть-Сяндемском женском монастыре.