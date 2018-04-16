Нургалиев приедет с инспекцией в Карелию

Замсекретаря Совета безопасности, член госкомиссии по 100-летию Карелии Рашид Нургалиев посетит республику.

Так, 17 апреля Нургалиев проведет в Петрозаводске совещание по вопросу строительства аэровокзала. В этот же день он проконтролирует строительство регионального центра гимнастики и Петровской школы при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества, ход работ по расчистке русла реки Неглинки, проведет совещание по вопросу создания воинского мемориала в Сегежском районе.

На следующий день, 18 апреля, Нургалиев обсудит с руководством республики вопросы реализации в Лоухском районе приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

В четверг, 19 апреля, он проведет совещания по вопросам строительства нового защитного павильона над объектом культурного наследия "Бесовы следки" и реконструкции объекта "Штаб Карельского фронта" в Беломорске.