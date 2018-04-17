Нургалиев проконтролировал строительство центра спортивной гимнастики

Замсекретаря Совета безопасности России, член Госкомиссии по 100-летию Карелии Рашид Нургалиев посетил строящийся в Петрозаводске региональной центр спортивной гимнастики.

Напомним, работы ведутся на ул. Повенецкая, где ранее была школа гимнастики.

"Учитывая трагедию, которая была в Кемерово, здесь внутри отделка должна быть экологически чистая, чтобы не было никаких серьезных проблем. Это объект массового пребывания людей, здесь будут заниматься дети, поэтому нам важно, чтобы экологически чистые были материалы", - сказал Рашид Нургалиев.

На объекте один из субподрядчиков обратил внимание на то, что при строительстве кровли необходимо использовать материалы с учетом северных климатических условий. Рашид Нургалиев попросил учесть данные рекомендации.

"Надо сделать качественно, - сказал Рашид Нургалиев. - Для нас это объект очень важный".

Министр спорта Карелии Александр Воронов сказал, что работы по благоустройству планируется провести в августе. В этот же месяц на спортобъект планируют получить разрешение о вводе в эксплуатацию, а с сентября начать занятия.