Нургалиев проверил строительство Центра спортивной гимнастики в Петрозаводске

В столице Карелии завершается строительство Центра спортивной гимнастики.

В среду заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировал строительство нового гимнастического центра на Повенецкой.

Как рассказал генеральный директор подрядной строительной организации "Еврогруп" Бекир Девлетов, строительство идет в соответствии с утвержденным графиком. А в ближайшее время начнется установка радиаторов и укладка полов. На данный момент выполняются работы по установке вентиляционной системы, начался монтаж видеонаблюдения для поста охраны. После завершения строительных работ Федерация спортивной гимнастики России приступит к монтажу спортивного оборудования.

"Я разговаривал непосредственно с тренерами сборной страны по спортивной гимнастике, им нужно 20 дней для того, чтобы смонтировать оборудование. Они говорят, что если стройка не будет к этому времени готова, то предлагается открывать 30 сентября", - сказал Рашид Нургалиев.

По его словам, вокруг спортцентра необходимо благоустроить территорию.

Как сказала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, власти нашли деньги на ремонт дороги на Повенецкой, но нет средств на установку забора, без которого не пройти процедуру лицензирования. Рашид Нургалиев пообещал помочь с решением этого вопроса.

Центр спортивной гимнастики строится за счет внебюджетных средств по инициативе Госкомииси по подготовке к 100-летию республики.