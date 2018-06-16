Нургалиев вновь приедет в Карелию с инспекцией

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев посетит Карелию с 18-21 июня, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, Нургалиев посетит Петрозаводское президентское кадетское училище, где в настоящее время строится вторая очередь. Строительство должно завершиться до 1 сентября. На территории учебного заведения планируется создать Аллею воинской славы, на которой будут установлены на постаменты бюсты военачальников и полководцев А.М.Василевского, К.К.Рокоссовского и других.

Кроме того, Нургалиев ознакомится с функционированием радиомаячной системы посадки и работами по установке системы ближней навигации в аэропорту "Петрозаводск", с ходом строительства регионального центра спортивной гимнастики в карельской столице, созданием воинского мемориала на станции Раменцы Сегежского района, строительством нового защитного павильона над объектом "Бесовы следки".

Запланировано проведение совещания по вопросу реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.