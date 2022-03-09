Нуждающаяся в деньгах обаятельная петербурженка оказалась 32-летним мужчиной из Петрозаводска (ВИДЕО)

Житель карельской столицы под видом девушки обманывал интернет-пользователей, сообщили в МВД республики.

Житель Петрозаводска обратился в полицию города с заявлением о мошенничестве. По его словам, в сети он познакомился с девушкой из Санкт-Петербурга. Новые знакомые общались, а затем девушка начала обращаться к нему за помощью по разным финансовым вопросам. Мужчина не отказывал и за 4 месяца перевел 330 тысяч рублей. При этом встретиться никак не получалось — собеседница ссылалась на сильную занятость. В итоге ее страница оказалась заблокирована, а мужчина обратился в полицию.

Полицейские раскрыли дело, установив, что роль обаятельной незнакомки играл 32-летний житель Петрозаводска. Подозреваемого задержали, в его квартире были изъяты компьютерная техника, банковские и сим-карты, телефоны.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Фигурант подозревается в серии подобных преступлений. Возможно, от его действий пострадали доверчивые жители Карелии, Мурманской области и Подмосковья. Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.