Нуждающиеся семьи Карелии получили 1,4 млн рублей из Пенсионного фонда

В Карелии 36 семей получили ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

За четыре месяца текущего года по вопросу установления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в территориальные органы ПФР Карелии обратились 63 семьи. 36 семьям уже перечислены средства на сумму 1 млн 407 тыс рублей, сообщают "Вести Карелии".

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