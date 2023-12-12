Нуждающихся россиян освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ

В следующем году льготникам не нужно будет платить банкам комиссию с обязательных коммунальных платежей, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Совет Федерации сегодня одобрил введение запрета на взимание комиссионного вознаграждения при оплате услуг ЖКХ с россиян, которые нуждаются в соцподдержке. Закон вносит изменения в Жилищный кодекс и отдельные нормативные акты. Перечень категорий граждан, которые не будут платить банковскую комиссию при оплате жилых помещений и «коммуналки», определит правительство РФ.

«Коммунальные платежи – это серьезная нагрузка на бюджет во многих семьях, в том числе и в Карелии. А когда приходится отдавать еще и комиссию банкам с этих обязательных платежей, то расходы увеличиваются. Авторы нового закона изначально предлагали отменить комиссионное вознаграждение при оплате ЖКХ для всех россиян. И работа над документом из-за сопротивления банков шла непросто в течение 3,5 лет. Но к концу 2023 года Госдума и Совет Федерации поддержали закон, в котором льгота стала адресной. Помощь придет к тем, кто действительно нуждается в поддержке», - рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Закон вступил в силу с 1 июля 2024 года.