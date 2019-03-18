Нуждающимся семьям в Карелии будут давать деньги на жилье после рождения тройняшек

Правительство Карелии направило в парламент проект закона о помощи семьям, где одновременно рождается трое или более детей – если они нуждаются в жилье, то получат деньги для покупки или строительства.

Как следует из документа, получать такие выплаты смогут семьи, где один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В документе указано, что по состоянию на январь 2019 года в Карелии проживает две семьи, которые подпадают под действие законопроекта.

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