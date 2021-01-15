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Нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС)

Новости. Политика
13:42, 16 Января 2021
фото: Леонид Николаев / ИА Республика
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Полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

И в этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

Примерно за три недели до этого начнет работать комиссия по отбору кандидатур (в ее состав войдут городские депутаты и представители республиканской власти). А персональный состав этой комиссии мы узнаем уже на февральской сессии Петросовета.

Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города? А, может, пора вернуть прямые выборы мэра?

Проголосовать можно здесь.

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