Нужен ли в спальне телевизор

Исследователи рассказали, как телевизор влияет на сексуальную жизнь супругов.

Люди, у которых дома есть телевизор, занимаются сексом на 6% меньше тех, у кого телевизора нет, выяснили американские ученые из Делавэрского университета, пишет "Газета.ru".

Результаты исследования были опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

Исследователи проанализировали данные почти 4 млн жителей 80 стран. Хотя сейчас основным "врагом" сексуальной жизни принято считать смартфоны, телевидение тоже вносит определенный вклад, отмечают они. Всего в США люди сегодня проводят до 11 часов за просмотром и чтением медиа-контента, с 2014 года это время выросло на полтора часа. Основной пик использования смартфонов и телевизора приходится на вечерние часы, когда люди могли бы заняться сексом.

Исследователи напоминают — секс полезен и для иммунной системы, и в качестве способа сжечь калории, и как средство укрепления взаимоотношений между супругами.