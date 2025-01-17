«Нужна помощь»: мальчик из Карелии борется со смертельной болезнью

Ребенка воспитывают только бабушка и дедушка.

Двенадцатилетний Артем Ковнер из Карелии перенес тяжелую операцию по удалению злокачественной опухоли. Врачи ставили ему диагноз — герминома желудочка головного мозга. Он прошел несколько тяжелых курсов химиотерапии. Сейчас ребенок нуждается в протонном облучении. Такое лечение стоит четыре млн рублей. Об этом сообщили в паблике Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita.

«Семья мальчика в отчаянии. Воспитывают его только бабушка и дедушка. Эта сумма для них неподъёмная — поэтому они просят помочь всех неравнодушных», — написали авторы поста.

Чтобы помочь, можно сделать пожертвование онлайн на сайте фонда.