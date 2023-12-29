«Нужна сноровка», — Парфенчиков попробовал расписать вкусное лакомство с карельским колоритом

Накануне глава Карелии побывал в пряничной мастерской.

«Нужна сноровка», — глава Карелии попробовал расписать новогодний пряник. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в личном профиле.

Пословам руководителя региона, Виктория Шилова, хозяйка пряничной мастерской, уже несколько лет продвигает бренд «Карельский пряник». «И весьма успешно — спрос растет. В прошлом году сделали 8 тысяч пряников, а в этом — уже 12 тысяч. Оценили вкусное лакомство с карельским колоритом и эксперты — Виктория завоевала гран-при Всероссийского конкурса „Туристический сувенир“. В ближайших планах стать резидентом технопарка „Карельские продукты“, а значит объемы производства вырастут многократно», — написал губернатор.



Он отметил, что «пряничной» наукой Виктория щедро делится, передает секреты дочке, проводит мастер-классы для детей и взрослых.

«Что ж, может, будет когда-то в Петрозаводске и музей пряника», — добавил Парфенчиков.



