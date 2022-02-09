Нужно 500 тысяч: в Петрозаводске деревянный «Поклонный крест» хотят заменить на металлический

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поддержал инициативу фонда «Ветеран», предлагающего заменить деревянный «Поклонный крест» в парке Лес Победы на металлический.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что региональный фонд «Ветеран» предлагает обновить ранее установленный деревянный «Поклонный крест» в парке Лес Победы на металлический.

На мемориальной доске будет расположен информационный код «Книга памяти», которую составят из присланных писем с информацией о погибших родственниках.

Глава Петрозаводска дал ссылку на группу фонда «Ветеран», где указано, что автором нового памятного знака выступил известный скульптор Александр Ким, графические материалы проекта комплекса исполнил Виталий Корнилов.

«Поклонный крест» установят недалеко от «Черного тюльпана», рядом с памятником «Сынам Карелии, погибшим в Чечне».

«На мемориальной доске будет расположен информационный код «Книга памяти». Эта книга будет составлена из ваших писем, в которых будет указана информация о погибших родственниках. Скидывайте свои письма с информацией о ваших героях на адрес: veteran752020@gmail.com», - обратились организаторы ко всем заинтересованным людям.

По информации паблика, администрация Петрозаводска возьмёт на себя большую часть расходов по благоустройству и освещению территории комплекса. Памятный знак будет изготовлен и установлен ООО «КАМИ». На все эти работы потребуется 550 тысяч рублей.

«Фонд «Ветеран» предлагает присоединиться к созданию объекта культурного и духовного наследия Петрозаводска и объявляет сбор средств на новый памятный знак и готов прять любую посильную помощь.

Если вы хотите быть поддержать идею финансово, то реквизиты можно найти в паблике фонда «Ветеран».