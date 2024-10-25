Нужно ли депутату быть юристом, чтобы приносить пользу народу: компетентное мнение

Карельский политолог взял интервью у Ильи Раковского.

Карельский политолог Анатолий Цыганков взял интервью у зампредседателя Закcобрания Карелии Ильи Раковского. Ключевой темой стал вопрос о том, нужно ли быть будущему депутату юристом и какими знаниями он должен обладать, чтобы приносить пользу народу.

«Важнейшая функция депутата – выражать мнение своих избирателей, формулировать потребности своего сообщества перед органами власти и добиваться их исполнения. Юридическая же зарегламентированность процессов принятия решений и так не оставит депутата без необходимости разбираться в нормативных принципах. Но для этого депутат взаимодействует с органами исполнительной власти и пользуется консультационной поддержкой аппарата своего представительного органа. Первые приходящие мне на ум фамилии депутатов, как регионального, так и местного уровня, отличаются как раз энергией эффективной защиты интересов своих избирателей, а не знанием процесса составления и прохождения юридических документов», — считает Илья Раковский.

В то же время парламентарий поддерживает инициативу «Школы депутатов» на базе регионального парламента, поскольку взаимодействие депутатов местного и регионального уровней необходимо для эффективной работы.

«С точки зрения экономии средств и более полного охвата депутатов я бы „Школу депутатов“ предложил организовывать в выездном формате — проводить лекции об актуальных изменениях законодательства, об устройстве бюджетного процесса, о депутатском документообороте, с активным включением в такое обучение депутатов Законодательного собрания. Лекции преподаватели читают, а депутаты заземляют эти знания, на конкретных примерах разбирая реальные ситуации», — отметил депутат.

По мнению Ильи Раковского, «Школа депутатов» помогла бы эффективнее решать проблемы территорий, обсуждать мастер-планы, генеральные планы, задачи предпринимательства и пути развития районов.