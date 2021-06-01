Нужно ли реконструировать площадь Гагарина в Петрозаводске ради парковки (ОПРОС)

Предложение мэра Петрозаводска Владимира Любарского о «переформатировании» площади Гагарина ради парковки железнодорожного вокзала вызвало споры.

Напомним, глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил своим подписчикам в соцсети, что решение проблемы с парковкой у железнодорожного вокзала он видит в «переформатировании» площади Гагарина.

«Единственный вариант — пока вижу — саму площадь переформатировать… это конечно крайне тяжелое решение, оно изменит облик того, к чему привыкли все. Это конечно не означает что там будет заасфальтированная площадка и беспорядочно стоящие авто…, но тем не менее», — написал Любарский.

Предложение мэра вызвало неоднозначную реакцию горожан. Кто-то считает, что площадь Гагарина, особенно зеленую зону, трогать нельзя, так как это визитная карточка Петрозаводска, историческое место, которое нужно сохранить в нынешнем виде. Кто-то считает, что проблема с парковкой в любом случае требует решения, и оно возможно только в рамках реконструкции вокзальной площади. Мнения разделились.

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