«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

Регулярное потребление рыбы значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает сохранить когнитивные функции. Об этом заявила нутрициолог Юлия Орлова, подчеркнув важность включения рыбных продуктов в ежедневный рацион.

По информации «Российской газеты» со ссылкой на слова врача, рыба является ценным источником длинноцепочечных Омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК), которые практически не синтезируются в организме человека. Эти вещества благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Наиболее богаты Омега-3 жирные сорта морской рыбы, обитающей в холодных водах: лосось, скумбрия, сельдь, сардины и анчоусы.

— Если вы по каким-то причинам не едите рыбу, необходимо получать Омега-3 из других источников, — рекомендует Орлова.

Минздрав РФ советует употреблять около 24 кг рыбопродукции в год, что соответствует одной-двум порциям рыбы в неделю. Однако, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, фактическое потребление рыбы россиянами составляет лишь 14-15 килограммов в год.

Наибольшее потребление рыбы традиционно отмечается в прибрежных регионах: Дальневосточном федеральном округе, Камчатском крае, Сахалинской и Мурманской областях. Реже всего рыба появляется на столах жителей центральных регионов России, Северного Кавказа и некоторых областей Поволжья.

Правительство РФ планирует увеличить среднее потребление рыбной продукции до 28 килограммов на человека в год к 2030 году.

