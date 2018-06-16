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Новости. Общество
14:01, 16 Июня 2018

"Нынче модно использовать слово "империя" для обозначения как былого величия, так и желаемых перемен"

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Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.

Но нынче модно использовать слово "империя" для обозначения как былого величия и порядка, так и желаемых перемен в будущем. "Империя света". "Империя сумок". "Империя вкуса". "Империя газа". "Фитнес-империя". Казалось бы, больше других в популяризации "империи" преуспел суровый петрозаводский бизнес. Именно его усилиями "имперские" мотивы постепенно вошли в культуру повседневности, а затем и в массовое сознание.

А дальше термин "империя" стал символом чего-то очень хорошего, безусловно,  высокого и ориентирующего всех нас "на забытые традиции дореволюционной России". Именно так глава Карелии Артур Парфенчиков недавно оценил на своей странице в социальной сети ощущения "большого удовольствия от посещения кадетского бала, который состоялся в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-16 15:37:48
Вы уже про это писали. Гр-н Парфенчиков неоднократно нарушил законы страны, Карелии. Нарушил присягу, принятую при вступлении в должность. Преступление "чистой воды". С этим "юристом" все ясно. Удивляет другое. На днях, 7 июня Президент Финляндии "принял Главу Карелии А. Парфенчикова, грубо нарушившего права карелов и финнов России и Договор между Россией и Финляндией 1992 года! Неужели свет перевернулся? Неужели черное - стало белым?" - из Обращения к Руководству России.
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