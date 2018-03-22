О чем будет говорить Ирина Мирошник в своем завтрашнем отчете перед депутатами

Одним из основных итогов социально-экономического развития Петрозаводска в 2017 году администрация города считает рост промышленного производства, увеличение заработной платы и выполнение социальных обязательств.

Это следует из проекта отчета главы города Ирины Мирошник перед депутатами Петросовета, с которым она выступит на завтрашнем заседании.

В документе приведены показатели роста по следующим видам экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения – 112,5%; производство прочей неметаллической минеральной продукции – 103,8%; производство прочих транспортных средств и оборудования – 106,9%; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 109,3%.

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