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Новости. Политика
12:05, 22 Марта 2018

О чем будет говорить Ирина Мирошник в своем завтрашнем отчете перед депутатами

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Одним из основных итогов социально-экономического развития Петрозаводска в 2017 году администрация города считает рост промышленного производства, увеличение заработной платы и выполнение социальных обязательств.

Это следует из проекта отчета главы города Ирины Мирошник перед депутатами Петросовета, с которым она выступит на завтрашнем заседании.

В документе приведены показатели роста по следующим видам экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения – 112,5%; производство прочей неметаллической минеральной продукции – 103,8%; производство прочих транспортных средств и оборудования – 106,9%; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 109,3%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Д.Ю
2018-03-22 13:47:20
А что на счет дорог, которые разваливаются на глазах, на которые израсходовано 450 миллионов? Либо непрофессионализм, либо заинтересованность?

PS: Говорят асфальт от ПСК держится, не видел.
Мизантроп
2018-03-22 13:44:21
"...производство изделий из соломки и материалов для плетения – 112,5%..." Я извиняюсь, это чучело масленицы?
Leopol'd
2018-03-22 12:47:21
Рост в 5-10% это несколько малых предприятий в "проверенных" сферах. Т.е. "рост" - это просто не слишком мешать.
Orava
2018-03-22 12:27:08
Если у ней есть хоть капля совести - то единственное о чем она может говорить, так только о собственной отставке.
David
2018-03-22 12:23:42
О чём будет говорить? Что " старшие" решат, то и говорить будет.
Гость
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