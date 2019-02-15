О чем нельзя разговаривать с мужчиной после секса

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Специалисты напомнили женщинам, о чем не стоит разговаривать с партнером после интимной близости.
В число запретных тем психологи включили обсуждение планов на будущее: такие разговоры могут спугнуть мужчину, и его ответ не оправдает ожиданий женщины. Также не стоит разговаривать о прошлых отношениях и сравнивать партнеров, пишет ФАН.
Шутки о "пивном животике" и других недостатках рекомендуется отложить на потом, как и упреки по поводу мамы или состоявшейся накануне ссоры. Кроме того, специалисты призывают не манипулировать интимом. По их словам, такие попытки заканчиваются провалом в 99% случаев.
Оценивать близость в школьном формате также не стоит: если партнера хочется похвалить, для него нужно найти приятные слова.
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