О чем нельзя разговаривать с мужчиной после секса

Специалисты напомнили женщинам, о чем не стоит разговаривать с партнером после интимной близости.

В число запретных тем психологи включили обсуждение планов на будущее: такие разговоры могут спугнуть мужчину, и его ответ не оправдает ожиданий женщины. Также не стоит разговаривать о прошлых отношениях и сравнивать партнеров, пишет ФАН.

Шутки о "пивном животике" и других недостатках рекомендуется отложить на потом, как и упреки по поводу мамы или состоявшейся накануне ссоры. Кроме того, специалисты призывают не манипулировать интимом. По их словам, такие попытки заканчиваются провалом в 99% случаев.

Оценивать близость в школьном формате также не стоит: если партнера хочется похвалить, для него нужно найти приятные слова.