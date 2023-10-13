О доброй традиции в подъезде своего дома рассказали жители одного из районов Петрозаводска

Милую и теплую идею предложила местная бабушка, а соседи поддержали ее.
О приятном и в некотором роде даже домашнем начинании, которое успешно прижилось в одном из домов Кукковки рассказали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Уже на протяжении года в нашем подъезде на улице Торнева стоит вот такая вазочка, где каждый жилец может взять конфетку», — сообщили пользователи сети.
Задала добрую традицию бабушка, позже подключились остальные соседи, уточнили в паблике.
«Регулярно пополняется!» — отметили жители Петрозаводска.
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