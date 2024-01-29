О досуге пациентов гериатрического отделения рассказал глава Минздрава Карелии

В Центре паллиативной помощи на отдыхе тренируют память, координацию, внимание и мелкую моторику.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о работе гериатрического отделения в Центре паллиативной медицинской помощи, расположенном в Петрозаводске. По словам министра, главная задача центра — улучшение качества жизни пациентов и их семей. Там не только оказывается медицинская помощь, но и организовывается досуг пациентов.

«Вот, пример такой работы в гериатрическом отделении. Пожилые пациенты под руководством социального работника Натальи Владиславовны Микитенко тренировали память, координацию движений, внимание и мелкую моторику. Весело, дружно и с пользой для здоровья», — написал Михаил Охлопков.

Как уточнил глава карельского Минздрава, в паллиативном центре есть и часовня в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица», пользующаяся популярностью у пациентов и их родственников. Службы в часовне проводит и пастырски окормляет отец Михаил.