О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм

Британский режиссер Сэм Мендес снимет фильм о каждом из четырех участников «Битлз»

Британский режиссер Сэм Мендес объявил, что намерен снять сразу четыре художественных фильма о «Битлз». В каждом из них история рок-группы будет рассказана с точки зрения одного из музыкантов — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, пишет РБК.

Маккартни и Старр, а также семьи Леннона и Харрисона дали Мендесу все права на использование музыки и подробностей биографий членов «Битлз».

— Для меня станет большой честью рассказать об истории величайшей рок-группы в истории», — заявил режиссер. Он добавил, что его проект о «Битлз» должен «поменять представление о том, что такое поход в кино.

Все четыре ленты должны выйти в кинопрокат в 2027 году.

В прошлом было снято немало фильмов о жизни «ливерпульской четверки» и ее отдельных членах. Однако участники «Битлз» и их компания Apple Corps никогда раньше не предоставляли для производства художественного фильма все права на использование музыки и историй жизни Джона, Пола, Джорджа и Ринго.