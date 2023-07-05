«О купальном сезоне пришлось забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃

Об идущем на республику похолодании предупредили синоптики.

Специалисты карельского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие две недели. Начался месяц, как они и предсказывали, с довольно скромных температур. И ожидать потепления, по словам синоптиков, в ближайшее время не придется.

Как предупреждают в ЦГМС, о купальном сезоне на время пришлось забыть — температура воды в водоемах республики не превышает отметку +16℃.

В последующие дни Карелия окажется под влиянием очередного атмосферного фронта атлантического циклона. На выходных, 8 и 9 июля, ожидаются дожди, местами сильные, задует северный ветер, а температура значительно понизится. Ночью будет до +7, +12℃, на севере до +5, +9℃, днем в субботу не превысит +16, +20℃, на севере +11, +15℃, в воскресенье и в начале следующей недели днем составят всего +12, +17℃, что на 4-6℃ ниже нормы.

С середины следующей недели температура повысится, но ливни и грозы по-прежнему будут беспокоить республику.