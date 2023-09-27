На горячей линии жителям Карелии расскажут о начале отопительного сезона

В четверг Минстрой Карелии проведет горячую линию.

В четверг, 28 сентября, с 16.00 до 17.00 в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелия будет работать горячая линия.



Жители республики смогут задать специалистам министерства вопросы о начале отопительного сезона, о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, о программе переселения граждан из аварийных домов, а также о региональных целевых программах.

Задать вопросы и получить консултации можно по номеру телефона: 8 (8142) 78-51-57.

Ранее глава Минстроя сообщил о том, когда в дома Петрозаводска и республики придет тепло.