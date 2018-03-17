О нарушениях в "день тишины" в Карелии можно сообщать на "горячую линию"

В субботу, 17 марта, наступил "день тишины" перед голосованием на выборах Президента России. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама.

Данный запрет распространяется и на сам день выборов, напоминает ЦИК Карелии.

Запрещены также опросы, связанные с единым днем голосования, и прогнозы его результатов.

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и т.п.), размещенные ранее, могут сохраняться на прежних местах.

По закону, запрет на агитацию вступает в силу за сутки до голосования — объявляется день тишины. Эта норма существует в большинстве стран, чтобы дать избирателям возможность в спокойной обстановке, без влияния извне, определиться с выбором.

"В целях осуществления общественного контроля граждан за соблюдением их избирательных прав, своевременного реагирования на вопросы и сообщения избирателей о порядке и сроках избирательных действий, допущенных нарушениях, связанных с ходом избирательной кампании и голосованием 18 марта 2018 ЦИК Карелии совместно с Общественной палатой РК организована "горячая линия" связи с избирателями", - сообщает Центризбирком Карелии.

Получить консультацию или задать вопросы по выборам Президента РФ жители Карелии могут:

17 марта 2018 года с 9 до 18 часов

18 марта 2018 года с 8 до 20 часов

Телефоны "горячей линии":

8(814-2) 717-549 – на вопросы отвечает член ЦИК Карелии

8(814-2) 717-544 – на вопросы отвечает член ЦИК Карелии

8(814-2) 717-547 – для обращений общественных наблюдателей

Напомним, 18 марта 2018 года в России пройдут выборы Президента.

В Карелии проголосовать можно будет с 8 до 20 часов. При этом большинство избирательных участков Костомукши откроются на два часа раньше – в 6.00.